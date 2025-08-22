Milano 10:09
43.092 +0,18%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 10:09
9.301 -0,09%
Francoforte 10:09
24.285 -0,04%

Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,19%)

Il FTSE MIB prende il via a 42.933,57 punti

Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,19%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto -0,19%, a quota 42.933,57 in apertura.
