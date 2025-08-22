Eurozona, il tasso di crescita dei salari riaccelera nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Lahadel 2025, rispetto al 2,46% dei tre mesi prima. Lo ha reso noto la Banca centrale europea (BCE).Il dato, indicatore chiave della crescita salariale nella zona euro, è comunque ancoradel 5,37% registrato nel terzo trimestre dello scorso anno.La crescita salariale è stata, alimentando il timore che l'inflazione potesse rimanere elevata, ma i dati dell'ultimo trimestre del 2024 e del primo trimestre del 2025 avevano mostrato una significativa moderazione, attenuando molti dei timori della BCE in materia salariale.Il nuovo dato probabilmente manterrà la BCE cauta nel valutare una possibile ripresa dei tagli dei tassi di interesse. Il mercato prevede che Francoforte, prolungando una pausa iniziata il mese scorso a seguito di una campagna di tagli durata un anno.Ladell'inflazione al 2% si basa sulla moderazione degli aumenti salariali e sulla riduzione della crescita dei prezzi nel settore dei servizi ad alta intensità di lavoro, ancora intorno al 3%.