Eventi e scadenze del 22 agosto 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 22/08/2025


Appuntamenti:
Jackson Hole Economic Symposium - La Federal Reserve Bank di Kansas City ospita l'annuale simposio di politica economica a Jackson Hole al quale intervengono economisti, banchieri centrali, accademici e responsabili delle politiche economiche di tutto il mondo per discutere temi cruciali riguardanti l'economia globale. Il titolo di questa edizione sarà "Labor Markets in Transition: Demographics, Productivity, and Macroeconomic Policy" (da giovedì 21/08/2025 a sabato 23/08/2025)
Rimini Meeting 2025 - "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi" - Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Salvini e Locatelli (da venerdì 22/08/2025 a mercoledì 27/08/2025)
