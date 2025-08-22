Google e Meta insieme per l'Intelligenza artificiale: siglato accordo da 10 miliardi

Alphabet

(Teleborsa) -, società che fa capo alla quotata, ha siglato un, per l'accesso a server, storage, reti e servizi cloud di ultima generazione. Lo riferiscono diverse fonti finanziarie, in attesa dell'ufficializzazione della partnership. La collaborazione ha unaed è volta agli ambiziosiPer l'azienda di, questa intesa è volta anel mercato delle infrastrutture legate all'AI, scalzando le rivaliWeb Services eAzure. L'accordo segue infatti un'altra importante collaborazione siglata di recente con OpenAI., l'alleanza con Google rappresenta, su cui Meta sta investendo miliardi di dollari, e per, garantendo maggiore flessibilità e resilienza operativa. Di recente, in occasione dei risultati trimestrali, Meta ha annunciato una revisione al rialzo degli investimenti per il 2025 a 72 miliardi di dollari dai 66 miliardi precedentemente indicati.