Google e Meta insieme per l'Intelligenza artificiale: siglato accordo da 10 miliardi

(Teleborsa) - Google Cloud, società che fa capo alla quotata Alphabet, ha siglato un accordo del valore di 10 miliardi di dollari con Meta Platforms, per l'accesso a server, storage, reti e servizi cloud di ultima generazione. Lo riferiscono diverse fonti finanziarie, in attesa dell'ufficializzazione della partnership. La collaborazione ha una durata di sei anni ed è volta a sviluppare gli ambiziosi progetti legati all'intelligenza artificiale.

Per l'azienda di Mountain View, questa intesa è volta a rafforzare la sua posizione nel mercato delle infrastrutture legate all'AI, scalzando le rivali Amazon Web Services e Microsoft Azure. L'accordo segue infatti un'altra importante collaborazione siglata di recente con OpenAI.

Per la società di Mark Zuckerberg, l'alleanza con Google rappresenta un'opportunità per sviluppare i progetti legati all'intelligenza artificiale, su cui Meta sta investendo miliardi di dollari, e per diversificare la rete dei suoi fornitori, garantendo maggiore flessibilità e resilienza operativa. Di recente, in occasione dei risultati trimestrali, Meta ha annunciato una revisione al rialzo degli investimenti per il 2025 a 72 miliardi di dollari dai 66 miliardi precedentemente indicati.



(Foto: © Ken Wolter/123RF)
