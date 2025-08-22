Google e Meta insieme per l'Intelligenza artificiale: siglato accordo da 10 miliardi

(Teleborsa) - Google Cloud
, società che fa capo alla quotata Alphabet
, ha siglato un accordo del valore di 10 miliardi di dollari con Meta Platforms
, per l'accesso a server, storage, reti e servizi cloud di ultima generazione. Lo riferiscono diverse fonti finanziarie, in attesa dell'ufficializzazione della partnership. La collaborazione ha una durata di sei anni
ed è volta a sviluppare
gli ambiziosi progetti legati all'intelligenza artificiale
.
Per l'azienda di Mountain View
, questa intesa è volta a rafforzare la sua posizione
nel mercato delle infrastrutture legate all'AI, scalzando le rivali Amazon
Web Services e Microsoft
Azure. L'accordo segue infatti un'altra importante collaborazione siglata di recente con OpenAI.Per la società di Mark Zuckerberg
, l'alleanza con Google rappresenta un'opportunità per sviluppare i progetti legati all'intelligenza artificiale
, su cui Meta sta investendo miliardi di dollari, e per diversificare la rete dei suoi fornitori
, garantendo maggiore flessibilità e resilienza operativa. Di recente, in occasione dei risultati trimestrali, Meta ha annunciato una revisione al rialzo degli investimenti per il 2025 a 72 miliardi di dollari dai 66 miliardi precedentemente indicati. (Foto: © Ken Wolter/123RF)