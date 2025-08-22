Lavoro, Oms-Omm: lo stress da calore è una minaccia globale

(Teleborsa) - L’aumento delle temperature e degli estremi climatici rende louna sfida sociale globale che non riguarda più solo i Paesi equatoriali, avvertonoin un nuovo rapporto congiunto. "Sta già danneggiando la salute e i mezzi di sussistenza di miliardi di lavoratori", ha dichiarato(Oms), mentre per(Omm) si tratta anche di una "necessità economica".Secondo lo studio, ogni grado oltre i 20 °C riduce ladel 2-3% e aumenta i, soprattutto per comunità vulnerabili. L’Ilo stima che oltre 2,4 miliardi di lavoratori siano esposti a temperature estreme, con quasi 23 milioni di infortuni l’anno.Tra iprincipali figurano colpi di calore, disidratazione e danni renali e neurologici. Le nuove linee guida chiedono piani d’azione mirati per governi, aziende e autorità sanitarie, sviluppati insieme a sindacati ed esperti, con particolare attenzione ai lavoratori più fragili.