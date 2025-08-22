Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 19:57
23.538 +1,71%
Dow Jones 19:57
45.688 +2,02%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

Lavoro, Oms-Omm: lo stress da calore è una minaccia globale

Economia
(Teleborsa) - L’aumento delle temperature e degli estremi climatici rende lo stress da calore una sfida sociale globale che non riguarda più solo i Paesi equatoriali, avvertono Organizzazione mondiale della sanità e Organizzazione meteorologica mondiale in un nuovo rapporto congiunto. "Sta già danneggiando la salute e i mezzi di sussistenza di miliardi di lavoratori", ha dichiarato Jeremy Farrar (Oms), mentre per Ko Barrett (Omm) si tratta anche di una "necessità economica".

Secondo lo studio, ogni grado oltre i 20 °C riduce la produttività del 2-3% e aumenta i rischi sanitari, soprattutto per comunità vulnerabili. L’Ilo stima che oltre 2,4 miliardi di lavoratori siano esposti a temperature estreme, con quasi 23 milioni di infortuni l’anno.

Tra i rischi principali figurano colpi di calore, disidratazione e danni renali e neurologici. Le nuove linee guida chiedono piani d’azione mirati per governi, aziende e autorità sanitarie, sviluppati insieme a sindacati ed esperti, con particolare attenzione ai lavoratori più fragili.

(Foto: © Aleksandr Papichev/123RF)
