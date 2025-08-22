Meeting di Rimini, ASPI porta la mostra "Italia in movimento, Autostrade e futuro"

(Teleborsa) - L'Italia, la sua cultura, usi, costumi e dialetti uniti negli ultimi 100 anni dalla rete autostradale che dal 1924, fatta l’Italia, ha fatto gli italiani: è il senso della mostrae, dopo il successo di pubblico registrato nei mesi di esposizione presso il Museo MAXXI di RoUn riadattamento della mostra che racconta i 100 anni dell’infrastruttura che da nord a sud attraversa il Belpaese evidenziandone gli aspetti più importanti: la forza della rete, il suo rapporto con i paesaggi e le culture che attraversa, la capacità di generare progetti e tecnologie, la tendenza ad attrarre insediamenti ed energie produttive intorno ai suoi snodi. Dall’inaugurazione del 1924 del primo tratto autostradale in Italia e in Europa della A8 Milano-Varese, passando per la nascita delle due principali arterie nazionali, la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, che nel corso di pochi decenni cambiarono il panorama della Penisola, dando la possibilità di sviluppo economico e sociale dei territori che attraversano.Così come al MAXXI,che non esplorano il tema delle infrastrutture in maniera esclusivamente cronologica, ma attraverso le principali tematiche infrastrutturali, architettoniche, urbanistiche e culturali. I visitatori del padiglione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inizieranno il loro percorso con la rete, con le meraviglie strutturali che ne hanno accompagnato la costruzione, illustrata grazie a straordinari materiali d’archivio; si prosegue col viaggio, inteso come condizione sia antropologica che estetica di chi l’autostrada la usa come utente, ma anche come spettatore delle architetture e del paesaggio che la circondano e che essa attraversa. Le ultime due sezioni sono legate a due committenze specifiche che Autostrade per l’Italia ha affidato in occasione della mostra al grande fotografo Iwan Baan, che ha ritratto in modo spettacolare il paesaggio autostradale, mentre il tema della tecnologia e del futuro delle autostrade è raccontato dalle immagini surreali dell’illustratore Emiliano Ponzi.Una mostra che approda alche ha accompagnato l’Italia nella crescita economica e sociale, favorendone l’industrializzazione e avvicinando città e persone.