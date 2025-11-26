Milano 9:56
Analisi Tecnica: indice MDAX del 25/11/2025

Analisi Tecnica: indice MDAX del 25/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Nuovo spunto rialzista per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che guadagna bene e porta a casa un +1,39%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 28.514,5. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 29.266,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 30.018,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
