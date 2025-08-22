Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 18:09
23.499 +1,54%
Dow Jones 18:09
45.741 +2,13%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out all'1,72%

Banche, Finanza
OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out all'1,72%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Ifis su azioni ordinarie illimity Bank, risulta che oggi 22 agosto 2025 sono state presentate 2.020 richieste di adesioni alla procedura di sell-out. Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 108.634 adesioni, pari all'1,720171% dell'offerta.

La procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio, terminerà il 29 agosto. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.
