OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out all'1,72%

Banca Ifis

illimity Bank

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio () volontaria totalitaria promossa dasu azioni ordinarie, risulta che oggi 22 agosto 2025 sono state presentate 2.020 richieste di adesioni alla. Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 108.634 adesioni, pari all'La procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio,. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.