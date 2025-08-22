Spirit Airlines declassata da Moody's a Caa3 con outlook negativo

Moody's

(Teleborsa) -hadi, compagnia aerea low-cost statunitense, da Caa1 a. L'outlook è passato da Stabile a Negativo.Il declassamento riflette ildi Spirit, a causa di unrispetto alle previsioni al momento dell'assegnazione del rating a Spirit, dopo l'uscita dalla bancarotta nel marzo 2025. Moody's prevede che Spirit consumerà oltre 500 milioni di dollari di liquidità nel 2025 a causa della debole domanda interna di servizi per il tempo libero, dell'elevata capacità produttiva interna e di un contesto di prezzi difficile. Prevede che questo ammontare di consumo di cassa comporterà la violazione da parte della società del suo patto di liquidità minima di 450 milioni di dollari già alla fine del 2025, salvo eventuali aumenti di liquidità da parte della società.Un'sulla liquidità di Spirit è rappresentata dal requisito dirichiesto dal suo processore di carte di credito. Spirit ha stipulato un accordo modificato con il suo processore di carte di credito, che impone a Spirit di trasferire 50 milioni di dollari su un conto impegnato a favore della banca. Spirit ha inoltre accettato di consentire alla banca di trattenere fino a 3 milioni di dollari al giorno fino a quando l'esposizione della banca non sarà completamente garantita e di consentire alla banca di rimanere pienamente garantita in caso di aumento o diminuzione dell'esposizione. In cambio, l'accordo è stato prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027.Spirit ha dichiarato di avere liquidità illimitata pari a 408 milioni di dollari al 30 giugno 2025. La società hapoiché tutti i suoi asset sono gravati da vincoli.