Svizzera, JPMorgan condannata per non aver impedito riciclaggio di denaro in caso 1MDB

(Teleborsa) - Al termine di un procedimento penale aperto nel novembre 2022, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) svizzera hala bancaa unaper "non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e necessarie per impedire la commissione di atti di riciclaggio di denaro aggravato".La condanna interviene nel quadro dei procedimenti penali condotti dal MPC in relazione alla(1MDB). Quest'ultimo, accusatore privato nel procedimento, ha dichiarato che otterrà un indennizzo di MYR 1,4 miliardi, motivo per cui il MPC non ha pronunciato un risarcimento.I trasferimenti di fondi legati agli atti oggetto della condanna odierna sono avvenuti5. Le uscite di fondi ammontavano a un importo approssimativo di CHF 174 milioni.In questa vicenda, la Corte penale del Tribunale penale federale haper aver distratto oltre USD 1,8 miliardi dal fondo sovrano malese 1MDB. I due imputati sono stati riconosciuti colpevoli di truffa, complicità in amministrazione infedele e riciclaggio di denaro aggravato. La Corte li ha ritenuti responsabili di aver posto in essere una truffa che ha permesso il trasferimento di USD 1 miliardo a danno di 1MDB, sulla base di un falso partenariato di joint-venture tra Petrosaudi e 1MDB. In seguito, gli imputati hanno prestato assistenza, nel quadro di atti di amministrazione infedele, alla distrazione di due tranches supplementari di rispettivamente USD 500 milioni e USD 330 milioni, legittimandole sulla base di opportunità d'investimento fittizie, per infine riciclare l'insieme delle somme distratte. Fino al passaggio in giudicato della sentenza vale la presunzione di innocenza. JP Morgan Suisse non è parte in questo procedimento.È in questo contesto che nel novembre 2022 il MPC ha aperto un procedimento penale contro la banca JP Morgan Suisse e ignoti per responsabilità dell'impresa in relazione al reato di riciclaggio di denaro aggravato, rispettivamente di riciclaggio di denaro aggravato, per il periodo compreso dal 2009 al 2015. Con decreto pronunciato oggi, il MPC ha riconosciuto JP Morgan Suisse colpevole di violazione dell'art. 102 cpv. 2 CP in relazione alper il periodo dal 7 ottobre 2014 al 21 luglio 2015 e l'ha condannata al pagamento di una multa di CHF 3 milioni. Questo importo tiene conto del tempo trascorso dal reato, della collaborazione molto buona di JP Morgan Suisse nel procedimento e dell'indennizzo versato all'accusatore privato. Il procedimento per i fatti anteriori al 2 ottobre 2014 è stato abbandonato.