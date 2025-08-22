Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 18:10
23.500 +1,54%
Dow Jones 18:10
45.740 +2,13%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

USA, Trump dice che licenzierà Lisa Cook dalla Fed se non si dimetterà

Finanza
USA, Trump dice che licenzierà Lisa Cook dalla Fed se non si dimetterà
(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che licenzierà Lisa Cook, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, se non si dimetterà dal suo incarico. "La licenzierò se non si dimette", ha commentato ai giornalisti.

Bill Pulte, direttore della Federal Housing Finance Agency e un fedele alleato di Trump, ha detto che Cook ha falsificato i documenti per ottenere condizioni di prestito favorevoli per due suoi immobili e ha raccomandato al Dipartimento di Giustizia di aprire un'indagine su di lei.

Cook, nei suoi unici commenti sulla questione finora, ha affermato di "non avere alcuna intenzione di essere intimidita" e si è impegnata a raccogliere "informazioni accurate per rispondere a qualsiasi domanda legittima e fornire i fatti".

Cook, prima donna afroamericana e prima donna di colore a far parte del Board of Governors della Federal Reserve, ha assunto l'incarico nel maggio 2022 per ricoprire un mandato non ancora scaduto che sarebbe terminato a gennaio 2024. È stata riconfermata sotto la presidenza di Joe Biden per un mandato completo che scadrà a gennaio 2038.
Condividi
```