USA, Trump dice che licenzierà Lisa Cook dalla Fed se non si dimetterà

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
ha detto che licenzierà Lisa Cook
, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, se non si dimetterà dal suo incarico
. "La licenzierò se non si dimette", ha commentato ai giornalisti.
Bill Pulte, direttore della Federal Housing Finance Agency e un fedele alleato di Trump, ha detto che Cook ha falsificato i documenti per ottenere condizioni di prestito favorevoli per due suoi immobili
e ha raccomandato al Dipartimento di Giustizia di aprire un'indagine su di lei.
Cook, nei suoi unici commenti sulla questione finora
, ha affermato di "non avere alcuna intenzione di essere intimidita
" e si è impegnata a raccogliere "informazioni accurate per rispondere a qualsiasi domanda legittima e fornire i fatti".
Cook, prima donna afroamericana e prima donna di colore a far parte del Board of Governors della Federal Reserve, ha assunto l'incarico nel maggio 2022 per ricoprire un mandato non ancora scaduto che sarebbe terminato a gennaio 2024. È stata riconfermata sotto la presidenza di Joe Biden per un mandato completo che scadrà a gennaio 2038
.