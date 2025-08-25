Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:41
23.495 -0,01%
Dow Jones 19:41
45.344 -0,63%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un timido -0,04%.

Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,356, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3445. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3675.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```