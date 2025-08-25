Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un timido -0,04%.
Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,356, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3445. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3675.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)