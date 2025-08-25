Antitrust, via libera ad acquisizione compendio Cronos da parte di Poste e Fideuram

Poste Italiane

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hasu Poste Vita (controllata al 100% da) e Fideuram Vita (compagnia di assicurazioni controllata in via esclusiva da) per l'Ilè detenuto dalle società(10%), Intesa Sanpaolo Assicurazioni (22,5%),Italia (22,5%), Poste Vita (22,5%) e(22,5%). Nessuna delle compagnie detiene il controllo a fini Antitrust su Cronos.Cronos è stata costituita in data 3 agosto 2023 dalle compagnie, nel contesto di un', avviata a seguito della sottoposizione della stessa ad un'operazione di dismissione per via del commissariamento da parte dell'IVASS in data 31 gennaio 2023 e della messa in amministrazione straordinaria in data 29 marzo 2023 da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, per problemi di solvibilità e di requisiti patrimoniali sottosoglia rispetto a quelli minimi previsti dalla regolazione.L'operazione di Poste e Fideurameffettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.