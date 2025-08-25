Antitrust, via libera ad acquisizione compendio Cronos da parte di Poste e Fideuram

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato di non avviare l'istruttoria
su Poste Vita (controllata al 100% da Poste Italiane
) e Fideuram Vita (compagnia di assicurazioni controllata in via esclusiva da Intesa Sanpaolo
) per l'acquisizione del Compendio di Cronos
.
Il capitale sociale di Cronos
è detenuto dalle società Allianz
(10%), Intesa Sanpaolo Assicurazioni (22,5%), Generali
Italia (22,5%), Poste Vita (22,5%) e Unipol
(22,5%). Nessuna delle compagnie detiene il controllo a fini Antitrust su Cronos.
Cronos è stata costituita in data 3 agosto 2023 dalle compagnie, nel contesto di un'operazione di sistema finalizzata alla salvaguardia dei clienti di Eurovita
, avviata a seguito della sottoposizione della stessa ad un'operazione di dismissione per via del commissariamento da parte dell'IVASS in data 31 gennaio 2023 e della messa in amministrazione straordinaria in data 29 marzo 2023 da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, per problemi di solvibilità e di requisiti patrimoniali sottosoglia rispetto a quelli minimi previsti dalla regolazione.
L'operazione di Poste e Fideuram non ostacola in misura significativa la concorrenza
effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.