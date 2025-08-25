Appuntamenti macroeconomici: settimana del 25 agosto 2025

(Teleborsa) - Lunedì 25/08/2025
07:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 106,1 punti; preced. 104,8 punti)
09:00 Spagna
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,8%)
10:00 Germania
: Indice IFO (atteso 88,7 punti; preced. 88,6 punti)
14:30 USA
: Indice CFNAI (preced. -0,1 punti)
16:00 USA
: Vendita case nuove (atteso 635K unità; preced. 627K unità)
16:00 USA
: Vendita case nuove, mensile (preced. 0,6%)
16:30 USA
: Indice Fed Dallas (preced. 0,9 punti) Martedì 26/08/2025
08:45 Francia
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90 punti; preced. 89 punti)
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -4%; preced. -9,3%)
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
15:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)
16:00 USA
: Indice Fed Richmond (atteso -17 punti; preced. -20 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 96,3 punti; preced. 97,2 punti) Mercoledì 27/08/2025
08:00 Germania
: Indice GFK (atteso -21,3 punti; preced. -21,5 punti)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,4%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,01 Mln barili) Giovedì 28/08/2025
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,3%)
10:00 Italia
: Fiducia consumatori (preced. 97,2 punti)
10:00 Italia
: Fiducia imprese (preced. 93,6 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -15,5 punti; preced. -14,7 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia imprese (atteso -11 punti; preced. -10 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia economia (atteso 95,9 punti; preced. 95,8 punti)
11:00 Italia
: Fatturato industria, mensile (preced. -2,2%)
14:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 3%; preced. -0,5%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 231K unità; preced. 235K unità)
16:00 USA
: Vendita case in corso (preced. 72 punti)
16:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,8%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 13 Mld piedi cubi) Venerdì 29/08/2025
01:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)
01:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,6%; preced. 2%)
01:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -1,2%; preced. 2,1%)
07:00 Giappone
: Fiducia consumatori (atteso 34,2 punti; preced. 33,7 punti)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,9%)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 1%)
08:00 Germania
: Prezzi import, mensile (atteso -0,3%; preced. 0%)
08:45 Francia
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
08:45 Francia
: Occupazione, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,1%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (preced. 1%)
08:45 Francia
: Consumi familiari, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,6%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,2%)
08:45 Francia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
08:45 Francia
: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,2%)
09:00 Spagna
: Vendite dettaglio, mensile (preced. 1,1%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,1%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,7%)
09:00 Spagna
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,2%)
09:55 Germania
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Italia
: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0,3%)
10:00 Italia
: PIL, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,7%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,7%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2%)
14:30 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
14:30 USA
: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)
15:45 USA
: PMI Chicago (atteso 45,3 punti; preced. 47,1 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,6 punti; preced. 61,7 punti)