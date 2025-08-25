Milano 22-ago
43.310 0,00%
Nasdaq 22-ago
23.498 +1,54%
Dow Jones 22-ago
45.632 +1,89%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 22-ago
24.363 0,00%

Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,45%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.825,76 punti

Finanza
Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dell'1,45%, a quota 3.825,76 in apertura.
