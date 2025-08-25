Milano 25-ago
0 0,00%
Nasdaq 25-ago
23.426 -0,31%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 25-ago
24.273 0,00%

Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,31%

Il Nasdaq-100 chiude a 23.425,61 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,31% e archivia la seduta a 23.425,61 punti.
