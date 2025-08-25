Fontana: “Milano-Cortina 2026, la prima Olimpiade sostenibile con eredità per i territori”

(Teleborsa) - L'è "la prima sostenibile. Voglio puntare l'attenzione sul fatto che sono i primi Giochi partiti su stimolo e proposta di due Regioni. L'allora governo italiano aveva deciso dia condizione che i tre siti fossero" e a quel punto, quella di andare avanti "fu una scelta delle due Regioni (Lombardia e Veneto, ndr). Io telefonai a Luca Zaia e insieme decidemmo diPoi altri governi hanno rivisto questa decisone folle e hanno deciso di sostenere i Giochi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardiaintervenendo in un panel incentrato sui Giochi invernali del 2026."Stiamo facendo delle opere che erano già necessarie ai territori cogliendo l'opportunità dei Giochi per. Il 40% degli interventi - ha sottolineato il governatore lombardo - riguardano la viabilità e l'accessibilità., e il resto ai miglioramento degli impianti sportivi. Tutte legacy che rimarranno sul territorio e saranno fondamentali per migliorare la vita dei nostri cittadini".Gli impianti sportivi nuovi "sono tutti privati" e hanno una loro destinazione futura "ben precisa" come l'Arena Santa Giulia o il Villagio Olimpico che ". Non lasceremo infrastrutture abbandonate a sé stesse come cattedrali nel deserto che purtroppo a volte abbiamo visto come conseguenza dei Giochi", ha concluso Fontana.