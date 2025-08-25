Francia, Bayrou chiede voto fiducia al governo: "pericolo immediato sovraindebitamento"

(Teleborsa) - Il primo ministro francese,ha confermato oggi nella conferenza stampa di rientro dopo la pausa estiva che porrà la questione di fiducia del suo governo con una dichiarazione di politica generale: "- ha sottolineato Bayrou - porrò la questione di fiducia del governo su unabasata sul suo piano di tagli alla spesa pubblica. La data è stata fissata per l'8 settembre.Ildel sovraindebitamento minaccia la Francia, che deve "farvi fronte oggi stesso, senza ritardo di alcun tipo", ha detto n una conferenza stampa per il rientro dopo la pausa estiva, dedicato essenzialmente al suo discusso piano di tagli al bilancio dello stato."La dipendenza dal debito è diventata in, preso in prestito a centinaia di miliardi,La Francia attraversaha detto Bayrou."L'Europa - ha detto il premierha detto Bayrou.