Giglio Group, si dimettono amministratori e sindaci in vista ingresso nuovi soci

Convocata per il 3 ottobre 'assemblea ordinaria e straordinaria

(Teleborsa) - Giglio Group, società quotata su Euronext Milan informa che, in data 22 agosto 2025 sono pervenute presso la sede della Società le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione e dei sindaci della Società, con efficacia a partire dall’assemblea
straordinaria e ordinaria convocata per il 3 ottobre 2025.

Le dimissioni fanno seguito alla disponibilità già manifestata dagli stessi in data 3 agosto 2025 durante il Consiglio di Amministrazione a rimettere le cariche attualmente ricoperte, in coerenza con gli accordi di investimento sottoscritti con Fortezza Capital Holding e con Global Capital Investments ed in vista dell’assemblea straordinaria e ordinaria che determinerà l’ingresso dei nuovi soci.

Alla data delle dimissioni: il Presidente ed Amministratore Delegato Alessandro Giglio per tramite di Meridiana Holding detiene 8.614.802 di azioni ordinarie della Società pari a circa il 57% del capitale sociale; la vicepresidente Anna Maria Lezzi per il tramite di Luxury detiene 129.450 azioni ordinarie della Società.

Non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione delle cariche. Inoltre, Giglio, comunica che è stata convocata per il 3 ottobre 2025 l’Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione.
