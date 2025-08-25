Milano 17:35
illimity, Intesa: urgenza per Banca Ifis di avviare processo di riorganizzazione e derisking

(Teleborsa) - La perdita significativa di illimity per il primo semestre 2025 "era già stata annunciata e non rappresenta una sorpresa", ma "i risultati annunciati hanno mostrato una performance operativa molto debole". Lo scrivono gli analisti di Intesa Sanpaolo, ritenendo che Banca IFIS abbia "urgenza di avviare il processo di riorganizzazione e derisking, al fine di conseguire le sinergie pianificate e ripristinare una redditività positiva".

Viene ricordato che, a inizio agosto, illimity ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2025, con una perdita netta di 118 milioni di euro, confermando il dato preliminare pubblicato il 4 agosto (perdita di circa 120 milioni di euro). La perdita è principalmente attribuibile all'esito delle attività di valutazione effettuate su attività ed esposizioni creditizie, che hanno portato all'iscrizione di ulteriori accantonamenti e svalutazioni su crediti per 106 milioni di euro. Escludendo gli accantonamenti straordinari, la società ha registrato una perdita anche a livello pre-accantonamenti (-4 milioni di euro), a seguito di un calo dei ricavi (-18% su base trimestrale), penalizzato da una flessione del margine di interesse (-19% su base trimestrale), e di costi in aumento (+16% su base trimestrale, in parte influenzati da effetti non ricorrenti).

La tempistica prevista per il completamento del consolidamento di illimity da parte di Banca Ifis prevede: il 29 agosto la conclusione del periodo di sell-out; a settembre il delisting di illimity; il 25 settembre l'assemblea degli azionisti per la nomina dei nuovi organi sociali di illimity; a dicembre il completamento della due diligence su illimity richiesta dalla BCE.

"Ci aspettiamo che il nuovo piano industriale di Banca IFIS, la cui pubblicazione è prevista per il primo semestre del 2026, fornisca ulteriore chiarezza sul percorso per realizzare sinergie, semplificare e ridurre i rischi della struttura di illimity, nonché sull'attivazione della strategia di co-investimento in NPL, con l'obiettivo di mitigare l'impatto del calendar provisioning sui nuovi portafogli acquisiti", si legge nella ricerca.
