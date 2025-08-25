Keurig Dr Pepper posta da S&P in CreditWatch Negative per aumento debito post-acquisizione

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha posto in CreditWatch con implicazioni negative
i rating di Keurig Dr Pepper
, dopo che la società statunitense ha annunciato
l'acquisizione di JDE Peet's
, con sede nei Paesi Bassi, tramite un'offerta pubblica di acquisto interamente in contanti per le sue azioni ordinarie, valutate 15,7 miliardi di euro (circa 18,2 miliardi di dollari).
L'agenzia di rating stima che l'operazione valga per JDEP circa 23 miliardi di dollari, debito incluso, pari a un multiplo EBITDA
(enterprise value) non sinergizzato di poco inferiore a 13x
.
Dopo l'operazione, KDP prevede di separarsi in due società indipendenti
: Beverage Co. (un marchio di bevande rinfrescanti che offre bevande analcoliche gassate aromatizzate, energetiche e funzionali principalmente in Nord America) e Global Coffee Co. (che serve oltre 100 paesi in tutti i segmenti, canali e fasce di prezzo del caffè).
Sulla base della maggiore diversificazione geografica, di prodotto e di scala dell'entità combinata, nonché della generazione di flussi di cassa prevista e della comprensione delle politiche finanziarie di KDP, il possibile declassamento sarà limitato a un solo notch
, con conseguente rating "BBB-".
L'azione di rating e il risultato previsto non incorporano il piano di KDP di separarsi
in due società indipendenti. S&P non ha ancora valutato la posizione competitiva e la generazione di flussi di cassa di ciascuna entità indipendente, né determinato come il debito combinato pre-separazione di KDP (incluso il finanziamento delle acquisizioni) sarà allocato tra le rispettive strutture di capitale.