Mutui, nel Lazio importo medio sale a 151mila euro (+2%)

(Teleborsa) - Nelaumenta l’richiesto per un; secondo l’analisi congiunta di Facile.it e Mutui.it, nel corso dei primi sei mesi dell’anno chi ha presentatonella regione ha puntato ad ottenere, in media,, valore in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024. "Le buone condizioni offerte dalle banche, l’alleggerimento del costo del denaro e un aumento generale della fiducia dei consumatori hanno avuto un impatto positivo sul mercato dei mutui, che archivia un primo semestre con i principali indicatori in crescita, segno che gli italiani sono tornati a chiedere finanziamenti per coronare il sogno di comprare casa", spiegano gli esperti di Facile.it.Altro dato positivo è quello legato all’di chi ha presentato domanda di finanziamento nel Lazio; siamo ancora lontani dai valori rilevati nel 2022, ma si segna un primo leggero calo, segnale che sta crescendo la quota di giovani che si presentano in banca. Da evidenziare anche il peso percentuale delle, che nei primi sei mesi del 2025 hanno rappresentato quasi un terzo delle richieste totali presentate nel Lazio (30%).Analizzando le richieste di mutuo raccolte nel Lazio nei primi sei mesi del 2025 emergono delle differenze a livello locale.è la provincia laziale dove è stato rilevato l’importo medio più alto (156.886 euro), seguita da(128.617 euro). Continuando a scorrere la classifica si posizionano, con 113.078 euro, e(107.135 euro). Chiude la graduatoria regionale la provincia di, dove la cifra media richiesta nel primo semestre dell’anno è stata pari a 105.625 euro.Dal punto di vista dell’, nel corso del 2025 abbiamo assistito ad un riallineamento delle proposte sule nonostante gli italiani si orientino prevalentemente verso i, che però a causa dell’andamento dell’indice IRS sono lievemente aumentati, oggi i variabili, sulla scia dell’Euribor in calo grazie ai tagli BCE, sono scesi diventando l’offerta attualmente più conveniente sul mercato.Dati alla mano, per un mutuo medio da 126.000 euro in 25 anni,al 70%, oggi le migliori offerte disponibili online a tasso fisso partono da unpari al 2,92%, con una rata mensile di 592 euro, mentre quelli variabili partono da un tasso del 2,33% e una rata di 554 euro."Quando sì è alle prese con la richiesta del finanziamento – spiegano gli esperti di Facile.it – è importante non limitarsi a guardare il tasso. I variabili, seppur convenienti, possono cambiare durante il, mentre quelli fissi rimangono costanti; non esiste una scelta giusta o sbagliata in assoluto, la decisione va presa sulla base delle caratteristiche del. L’intervento di un consulente esperto può essere di aiuto per identificare la soluzione più adatta".