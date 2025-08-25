Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 18:31
23.526 +0,12%
Dow Jones 18:31
45.397 -0,51%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out al 7,8%

Banche, Finanza
OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out al 7,8%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Ifis su azioni ordinarie illimity Bank, risulta che oggi 25 agosto 2025 sono state presentate 384.095 richieste di adesioni alla procedura di sell-out. Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 492.729 adesioni, pari al 7,802142% dell'offerta.

La procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio, terminerà il 29 agosto. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.
Condividi
```