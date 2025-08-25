OPS MPS su Mediobanca, adesioni poco mosse al 19,4%

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambiopromossa dasulle azioni ordinarie di, risulta che oggi 25 agosto 2025 sono state presentate 19.028 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 161.897.480, pari al(o al 19,0589% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e2025. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.