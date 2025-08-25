Popolare Sondrio, BPER presenta liste candidati in vista assemblea

Banca Popolare di Sondrio

BPER Banca

(Teleborsa) -del 15 settembre 2025, avente ad oggetto, fra l'altro, il rinnovo dell’intero Consiglio di amministrazione,ha presentato le proprietitolare di una quota pari all’80,69% del capitale sociale.LaPer l’elezione dicon scadenza in occasione dell’approvazione del bilancio al, è così composta: Gabriele Beni, indipendente, Annamaria Massimetti, Cristiano Cincotti, indipendente, Simone Marcucci.La, per l’elezione dicon scadenza in occasione dell’approvazione del bilancio al. è così composta: Andrea Casini, Presidente, Elvio Sonnino, Severine Melissa Harmine Neervoort, indipendente, Maria Chiara Malaguti, indipendente, Pierluigi Molla.La, per l’elezione dicon scadenza in occasione dell’approvazione del bilancio al, è così composta: Giuseppe Recchi , indipendente, Alessandra Ruzzu, indipendente, Elena Conforti, Roberto Giay, Stefano Vittorio Kuhn.Non sono state depositate liste di candidati da parte di altri soggetti.