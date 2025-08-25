Popolare Sondrio, BPER presenta liste candidati in vista assemblea

(Teleborsa) - In vista dell’Assemblea di Banca Popolare di Sondrio
del 15 settembre 2025, avente ad oggetto, fra l'altro, il rinnovo dell’intero Consiglio di amministrazione, BPER Banca
ha presentato le proprie liste di candidati in qualità di azionista di magigoranza,
titolare di una quota pari all’80,69% del capitale sociale.
La Lista 1
Per l’elezione di cinque amministratori
con scadenza in occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025
, è così composta: Gabriele Beni, indipendente, Annamaria Massimetti, Cristiano Cincotti, indipendente, Simone Marcucci.
La Lista 2
, per l’elezione di cinque amministratori
con scadenza in occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026
. è così composta: Andrea Casini, Presidente, Elvio Sonnino, Severine Melissa Harmine Neervoort, indipendente, Maria Chiara Malaguti, indipendente, Pierluigi Molla.
La Lista 3
, per l’elezione di cinque amministratori
con scadenza in occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027
, è così composta: Giuseppe Recchi , indipendente, Alessandra Ruzzu, indipendente, Elena Conforti, Roberto Giay, Stefano Vittorio Kuhn.
Non sono state depositate liste di candidati da parte di altri soggetti.