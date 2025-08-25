Porsche abbandona i piani di produzione di batterie tramite Cellforce

Porsche

Volkswagen

(Teleborsa) - A causa del rallentamento dell'accelerazione dell'elettromobilità e delle mutate condizioni in Cina e negli Stati Uniti, la casa automobilistica tedescasta riorganizzando le sue attività nel settore delle batterie: in questo contesto, la controllatadi celle per batterie,di batterie ad alte prestazioni.Attualmente Cellforce prevede quindi di proseguire lo sviluppo come unità di ricerca e sviluppo indipendente. Lesaranno accompagnate da un approccio socialmente responsabile, si legge in una nota. Inoltre, PowerCo, il centro di competenza per le batterie del Gruppo, si è offerto di presentare ai dipendenti di Cellforce idonee opportunità di lavoro presso le sedi PowerCo."Porsche è una delle case automobilistiche tradizionali di maggior successo nella transizione verso la mobilità elettrica - ha commentatodi Porsche - Nella prima metà del 2025, il 57% dei veicoli consegnati in Europa era elettrificato, rispetto a una quota globale di veicoli elettrici del 36%. Tuttavia, a causa delle difficili condizioni, in particolare nei nostri mercati principali, gli Stati Uniti e il segmento cinese delle auto elettriche di lusso, non ancora sviluppato, stiamo riorganizzando le nostre attività nel settore delle batterie e concentrandoci sullo sviluppo di celle e sistemi., Porsche non produce più in proprio celle per batterie".