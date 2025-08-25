Porsche abbandona i piani di produzione di batterie tramite Cellforce

(Teleborsa) - A causa del rallentamento dell'accelerazione dell'elettromobilità e delle mutate condizioni in Cina e negli Stati Uniti, la casa automobilistica tedesca Porsche
sta riorganizzando le sue attività nel settore delle batterie: in questo contesto, la controllata Cellforce si concentrerà in futuro sulla ricerca e sviluppo
di celle per batterie, abbandonando i precedenti piani per espandere la produzione
di batterie ad alte prestazioni.
Attualmente Cellforce prevede quindi di proseguire lo sviluppo come unità di ricerca e sviluppo indipendente. Le conseguenti riduzioni di personale
saranno accompagnate da un approccio socialmente responsabile, si legge in una nota. Inoltre, PowerCo, il centro di competenza per le batterie del Gruppo Volkswagen
, si è offerto di presentare ai dipendenti di Cellforce idonee opportunità di lavoro presso le sedi PowerCo.
"Porsche è una delle case automobilistiche tradizionali di maggior successo nella transizione verso la mobilità elettrica - ha commentato Oliver Blume, CEO
di Porsche - Nella prima metà del 2025, il 57% dei veicoli consegnati in Europa era elettrificato, rispetto a una quota globale di veicoli elettrici del 36%. Tuttavia, a causa delle difficili condizioni, in particolare nei nostri mercati principali, gli Stati Uniti e il segmento cinese delle auto elettriche di lusso, non ancora sviluppato, stiamo riorganizzando le nostre attività nel settore delle batterie e concentrandoci sullo sviluppo di celle e sistemi. Per motivi di volume e per la mancanza di economie di scala
, Porsche non produce più in proprio celle per batterie".