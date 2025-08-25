Milano 14:42
Portale Inps, Calderone: accompagniamo giovani al lavoro

Economia
(Teleborsa) - Il portale giovani Inps rappresenta una ulteriore evidenza dell'attenzione ai giovani nelle nostre politiche del lavoro. Uno strumento che semplifica l'accesso ai servizi dedicati agli under 34 e si somma alle numerose azioni che come governo stiamo portando avanti per accompagnare ragazzi e ragazze nel mondo del lavoro".

Lo afferma la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone che sottolinea come "dall'ufficio digitale del lavoro (Siisl) agli incentivi per le assunzioni di giovani e donne e per l'avvio di attività imprenditoriali e professionali, dalla spinta alla formazione in sistema duale fino al web coach AppLI del Ministero del Lavoro, stiamo rendendo possibile il percorso verso un 'nuovo lavoro'."
