TECMA Solutions, Borsa: niente ordini senza limite di prezzo

Tecma Solutions

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che2025 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate,Tecma Solutions ha chiuso la giornata odierna a quota 2,50 euro per azione, in, rimanendo sospesa per tutta la seduta e. Il controvalore è stato sopra la media, a 147 mila euro, dopo che già negli scorsi giorni c'erano stati volumi superiori al solito in assenza di notizie.Con il balzo odierno, il titolo è tornato, risultando però ancora molto lontano dai valori del 2021-2022 (massimo storico a 11,80 euro per azione il 4 gennaio 2022). Si è comunque ripreso dal minimo storico di 1,21 euro per azione, segnato il 2 luglio 2025.