Territori ed Europa, Salini: "Serve più unità senza perdere il legame locale"

(Teleborsa) - Lo sviluppo del Paese passa dalla capacità didentro una cornice unitaria, in cui il dialogo tra istituzioni locali, nazionali ed europee diventa decisivo. È questo il tema al centro dell’incontro che ha visto protagonisti, capo di Gabinetto della Regione Puglia,assessora al turismo, commercio e sport della Regione Emilia-Romagna,, assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia,, vicepresidente del Parlamento Europeo,, vicepresidente del Gruppo PPE, evicepresidente del Parlamento Europeo, moderati da, direttore della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS.Al centro del confronto il. "L’Europa non è uno spazio a cui chiedere un aiuto, ma", ha sottolineato Salini, ribadendo come la piena coscienza della responsabilità dei territori sia la condizione perché il progetto europeo diventi davvero utile. Un passaggio che chiama in causa anche ilancora troppo ridotto rispetto a quelli nazionali.Secondo Salini, il vero salto di qualità arriverà solo con la capacità di ", non per perderle". Un esempio è la politica estera e di difesa, dove un’Europa più unita significherebbe avere una voce autonoma nello scenario globale. Ma questo, ha avvertito,Infine, il richiamo a"Nell’ultimo bilancio c’è stato un inciampo – ha osservato Salini – ovvero la. Una decisione che rischia di indebolire proprio quel rapporto con i territori che dovrebbe essere invece rafforzato".