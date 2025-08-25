Thoma Bravo acquista Verint per 2 miliardi di dollari in contanti

Verint Systems

(Teleborsa) -, società tecnologica statunitense attiva nei servizi per l'automazione dell'esperienza del cliente, ha stipulato un, una delle principali società di investimento in software, in una transazione interamente in contanti per un valore aziendale diIn base ai termini dell'accordo, gli azionisti ordinari di Verint riceveranno, un premio del 18% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni Verint a 10 giorni fino al 25 giugno 2025, ultimo giorno prima delle notizie di stampa relative a una potenziale vendita della società."La piattaforma di automazione CX leader di mercato di Verint, la sua base clienti aziendale e i suoi dipendenti di talento la posizionano al meglio per plasmare il futuro della customer experience con l'intelligenza artificiale, come parte del portfolio Thoma Bravo - ha detto Mike Hoffmann, Partner di Thoma Bravo -. L'opportunità di automatizzare i flussi di lavoro CX con una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale è significativa e la nuova società avrà la piattaforma CX più ampia del settore, offrendo a marchi di tutte le dimensioni solidi risultati aziendali in termini di intelligenza artificiale".La transazione, approvata all'unanimità dal board di Verint,di Verint. L'operazione non è soggetta a condizioni di finanziamento. Alcuni azionisti e membri del board di Verint che detengono il 14,5% del potere di voto hanno stipulato accordi di voto in base ai quali hanno accettato, tra l'altro, di votare le proprie azioni Verint a favore della transazione. Al completamento della transazione, le azioni ordinarie di Verint non saranno più quotate a Wall Street.