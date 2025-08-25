Ucraina, Berlino avverte Putin: "non si illuda, Kiev può contare su di noi"

(Teleborsa) - L'Ucraina festeggia il giorno dell'indipendenza - raggiunta nel 1991 - e arrivano messaggi di felicitazioni da tutto il mondo, Cina inclusa.Parole che - data la delicata situazione attuale - assumono un valore non solo simbolico. Non sembra casuale che Volodymyr Zelensky abbia pubblicato le missive sui social."Gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziale che porti a una pace duratura, che fermi lo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità dell'Ucraina", dice il Presidente degli UsaUn'Ucraina unita non sarà mai più costretta nella storia a quella vergogna che i russi chiamano compromesso: abbiamo bisogno, sottolineain occasione dei festeggiamenti. "Intanto, dalla riunione dei ministri degli Esteri del G7 arriva il punto sulle garanzie di sicurezza. "In occasione della Giornata dell'indipendenza, l'Ue si unisce ai partner del G7 per inviare un chiaro messaggio di sostegno incondizionato: l'Ucraina è una democrazia vivace sotto attacco e la Russia deve porre fine alle uccisioni e dimostrare una reale volontà di pace", ha sottolineato l'alto rappresentantea margine delvertice., libero dalla guerra e dalla paura", ribadisce il capo della diplomazia russa Serghei Lavrov.Un chiaro messaggio arriva anche da. "Putin non dovrebbe farsi illusioni sul fatto che il sostegno della Germania all'Ucraina possa vacillare": lo ha detto il ministro delle Finanze tedescoal suo arrivo a Kiev per una visita non annunciata, come riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito. "Al contrario, rimaniamo il secondo maggiore sostenitore dell'Ucraina a livello mondiale e il più grande in Europa", ha aggiunto, sottolineando cheQuanto alla Cina per la seconda volta negli ultimi mesi esclude, in merito a quanto riportato da Die Welt secondo cui i rappresentanti diplomatici di alcuni Paesi Ue hanno detto che Pechino avrebbe espresso la volontà di partecipare a una possibile "forza internazionale di mantenimento della pace" su mandato Onu in caso di soluzione del conflitto Kiev-Mosca. "Le notizie in questione non sono vere", ha notato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun., ha aggiunto nel briefing quotidiano.