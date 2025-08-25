Milano 16:58
USA, in diminuzione la vendita di case nuove a luglio
(Teleborsa) - Si indebolisce la vendita di case nuove negli Stati Uniti nel mese di luglio 2025. Il dato ha evidenziato un decremento dello 0,6% a 652 mila unità rispetto alle 656 mila unità di giugno, quando si era registrato un aumento del 4,1%. Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti.

Le attese degli analisti erano per una diminuzione meno robusta, ovvero fino a 635 mila unità.

Rispetto alle 710 mila unità di luglio 2024 si registra una diminuzione dell'8,2%.

