USA, in diminuzione la vendita di case nuove a luglio

(Teleborsa) - Si indebolisce la vendita di case nuove negli Stati Uniti
nel mese di luglio
2025. Il dato ha evidenziato un decremento dello 0,6% a 652 mila unità rispetto alle 656 mila unità di giugno, quando si era registrato un aumento del 4,1%. Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti.
Le attese degli analisti
erano per una diminuzione meno robusta, ovvero fino a 635 mila unità.
Rispetto alle 710 mila unità di luglio 2024
si registra una diminuzione dell'8,2%.(Foto: Sebastian Wagner / Pixabay)