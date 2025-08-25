Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 20:00
23.505 +0,03%
Dow Jones 20:00
45.362 -0,59%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

USA, Vendita case nuove in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Vendita case nuove in luglio
USA, Vendita case nuove in luglio pari a 652K unità, in calo rispetto al precedente 656K unità (la previsione era 635K unità).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```