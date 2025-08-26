Milano 13:51
42.763 -1,07%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:51
9.277 -0,47%
Francoforte 13:51
24.165 -0,45%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 25/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 25/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Lieve ribasso per il CABLE, che chiude in flessione dello 0,43%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,3522, con il supporto più immediato individuato in area 1,3407. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,3351.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```