Milano 13:52
42.757 -1,09%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:52
9.277 -0,48%
Francoforte 13:52
24.161 -0,46%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Seduta moderatamente positiva per il cross USD contro "Loonie", che ha chiuso in rialzo a 1,3859.

Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,3905. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,382. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,399.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```