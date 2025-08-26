Antitrust, San Benedetto elimina claim "impatto zero" da etichetta bottiglie Ecogreen

(Teleborsa) -ha concluso positivamente una operazione diper le etichette della linea Ecogreen. L'azienda ha accettato dii profili di possibile scorrettezza nelle asserzioni riguardanti il basso impatto ambientale - i cosiddetti- utilizzati per promuovere e commercializzare iIn particolare, sulledelle bottiglie della linea Ecogreen, nel sito internet della società e in alcunipresenti sia nel sito sia nel canale YouTube, venivano diffuse asserzioni ambientali secondo cui ladi acqua mineraleo addirittura aveva un impatto positivo sull’ambiente.La San Benedetto, a seguito della moral suasion dell’Autorità, ha rimosso i profili di possibile scorrettezza dai messaggi utilizzati, in particolare, dalle confezioni e da ogni comunicazione commerciale (inclusi spot TV e sito internet) e modificando le asserzioni ambientali utilizzate e gli elementi grafici che richiamavano elementi naturali. Inoltre, la società hache rimanderà a unaIn materia di green claim, l’Autorità sottolinea ancora una voltaa mitigare gli effetti negativi delle proprie attività per quanto riguarda le emissioni di gas serra.