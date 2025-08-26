Milano 11:30
Antitrust, San Benedetto elimina claim "impatto zero" da etichetta bottiglie Ecogreen
(Teleborsa) - L’Antitrust ha concluso positivamente una operazione di moral suasion nei confronti della società Acqua Minerale San Benedetto, per le etichette della linea Ecogreen. L'azienda ha accettato di rimuovere i profili di possibile scorrettezza nelle asserzioni riguardanti il basso impatto ambientale - i cosiddetti green claim - utilizzati per promuovere e commercializzare i prodotti della linea Ecogreen.

In particolare, sulle etichette delle bottiglie della linea Ecogreen, nel sito internet della società e in alcuni spot/video promozionali presenti sia nel sito sia nel canale YouTube, venivano diffuse asserzioni ambientali secondo cui la produzione delle bottiglie di acqua minerale non comportava emissioni di gas serra o addirittura aveva un impatto positivo sull’ambiente.

La San Benedetto, a seguito della moral suasion dell’Autorità, ha rimosso i profili di possibile scorrettezza dai messaggi utilizzati, in particolare rimuovendo il claim "CO2 Impatto Zero" dall’etichetta, dalle confezioni e da ogni comunicazione commerciale (inclusi spot TV e sito internet) e modificando le asserzioni ambientali utilizzate e gli elementi grafici che richiamavano elementi naturali. Inoltre, la società ha apposto sull’etichetta un QR code che rimanderà a una nuova sezione del sito dedicata alla sostenibilità.

In materia di green claim, l’Autorità sottolinea ancora una volta l’importanza di comunicare correttamente l’impegno delle imprese a mitigare gli effetti negativi delle proprie attività per quanto riguarda le emissioni di gas serra.
