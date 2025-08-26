Antitrust, San Benedetto elimina claim "impatto zero" da etichetta bottiglie Ecogreen

(Teleborsa) - L’Antitrust
ha concluso positivamente una operazione di moral suasion nei confronti della società Acqua Minerale San Benedetto,
per le etichette della linea Ecogreen. L'azienda ha accettato di rimuovere
i profili di possibile scorrettezza nelle asserzioni riguardanti il basso impatto ambientale - i cosiddetti green claim
- utilizzati per promuovere e commercializzare i prodotti della linea Ecogreen
.
In particolare, sulle etichette
delle bottiglie della linea Ecogreen, nel sito internet della società e in alcuni spot/video promozionali
presenti sia nel sito sia nel canale YouTube, venivano diffuse asserzioni ambientali secondo cui la produzione delle bottiglie
di acqua minerale non comportava emissioni di gas serra
o addirittura aveva un impatto positivo sull’ambiente.
La San Benedetto, a seguito della moral suasion dell’Autorità, ha rimosso i profili di possibile scorrettezza dai messaggi utilizzati, in particolare rimuovendo il claim "CO2 Impatto Zero" dall’etichetta
, dalle confezioni e da ogni comunicazione commerciale (inclusi spot TV e sito internet) e modificando le asserzioni ambientali utilizzate e gli elementi grafici che richiamavano elementi naturali. Inoltre, la società ha apposto sull’etichetta un QR code
che rimanderà a una nuova sezione del sito dedicata alla sostenibilità
.
In materia di green claim, l’Autorità sottolinea ancora una volta l’importanza di comunicare correttamente l’impegno delle imprese
a mitigare gli effetti negativi delle proprie attività per quanto riguarda le emissioni di gas serra.