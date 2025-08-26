Milano 13:41
AT&T acquista licenze di spettro da EchoStar per 23 miliardi di dollari
(Teleborsa) - AT&T, colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha concordato l'acquisto di alcune licenze per lo spettro wireless da EchoStar, azienda attiva nello stesso settore, per un totale di circa 23 miliardi di dollari, soggetto ad alcuni aggiustamenti.

AT&T ed EchoStar hanno inoltre concordato di rafforzare il loro accordo a lungo termine sui servizi di rete wholesale, consentendo a EchoStar di operare come operatore di rete mobile ibrido fornendo servizi wireless con il marchio Boost Mobile. AT&T sarà il principale partner di EchoStar per i servizi di rete, che continuerà a servire i clienti wireless.

"Questa acquisizione rafforza ed espande il nostro portafoglio di spettro, migliorando al contempo l'esperienza di internet wireless e domestico 5G dei clienti in un numero ancora maggiore di mercati - ha dichiarato John Stankey, CEO di AT&T - Nessuno porta internet wireless e in fibra ottica in più luoghi o lo fa meglio di AT&T, e lo facciamo con la prima e unica garanzia del settore sia per il wireless che per la fibra".

Scendendo nei dettagli, AT&T acquisirà circa 30 MHz di spettro a banda media a 3,45 GHz a livello nazionale e circa 20 MHz di spettro a banda bassa a 600 MHz a livello nazionale per un importo di circa 23 miliardi di dollari, in una transazione interamente in contanti. Queste licenze coprono praticamente tutti i mercati degli Stati Uniti - oltre 400 mercati in totale - rafforzando significativamente le partecipazioni di AT&T nello spettro a banda bassa e media.

AT&T intende finanziare l'operazione con liquidità disponibile e prestiti incrementali. A seguito della chiusura della transazione, AT&T prevede che il suo rapporto debito netto/EBITDA rettificato aumenterà fino a raggiungere il triplo e tornerà a un livello coerente con il suo obiettivo di leva finanziaria, attestandosi a 2,5 volte, entro circa 3 anni.

AT&T mantiene il piano di ritorno del capitale delineato durante l'Analyst & Investor Day del 2024 e aggiornato con la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2025, inclusi 20 miliardi di dollari di capacità per il riacquisto di azioni nel periodo 2025-2027. AT&T conferma tutte le previsioni finanziarie per l'intero anno 2025 e le prospettive finanziarie a lungo termine fornite con i risultati del secondo trimestre 2025.
