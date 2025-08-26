AT&T acquista licenze di spettro da EchoStar per 23 miliardi di dollari

AT&T

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha concordato l'da, azienda attiva nello stesso settore, per un totale di circa, soggetto ad alcuni aggiustamenti.AT&T ed EchoStar hanno inoltre concordato di, consentendo a EchoStar di operare come operatore di rete mobile ibrido fornendo servizi wireless con il marchio Boost Mobile. AT&T sarà il principale partner di EchoStar per i servizi di rete, che continuerà a servire i clienti wireless."Questa acquisizione rafforza ed espande il nostro portafoglio di spettro, migliorando al contempo l'esperienza di internet wireless e domestico 5G dei clienti in un numero ancora maggiore di mercati - ha dichiaratodi AT&T - Nessuno porta internet wireless e in fibra ottica in più luoghi o lo fa meglio di AT&T, e lo facciamo con la prima e unica garanzia del settore sia per il wireless che per la fibra".Scendendo nei dettagli, AT&T acquisirà circa 30 MHz di spettro a banda media a 3,45 GHz a livello nazionale e circa 20 MHz di spettro a banda bassa a 600 MHz a livello nazionale per un importo di circa 23 miliardi di dollari, in una. Queste licenze coprono praticamente tutti i mercati degli Stati Uniti - oltre 400 mercati in totale - rafforzando significativamente le partecipazioni di AT&T nello spettro a banda bassa e media.AT&T intende finanziare l'operazione con. A seguito della chiusura della transazione, AT&T prevede che il suo rapporto debito netto/EBITDA rettificato aumenterà fino a raggiungere il triplo e tornerà a un livello coerente con il suo obiettivo di leva finanziaria, attestandosi a 2,5 volte, entro circa 3 anni.AT&Tdelineato durante l'Analyst & Investor Day del 2024 e aggiornato con la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2025, inclusi 20 miliardi di dollari di capacità per il riacquisto di azioni nel periodo 2025-2027. AT&T conferma tutte le previsioni finanziarie per l'intero anno 2025 e le prospettive finanziarie a lungo termine fornite con i risultati del secondo trimestre 2025.