Banco BPM rimborsa in anticipo bond Tier2 da 500 milioni di euro

(Teleborsa) - Banco BPM
ha deciso di esercitare il diritto di rimborso del titolo Tier 2
emesso il 14 settembre 2020 con scadenza dieci anni
(settembre 2030) e rimborsabile anticipatamente a settembre 2025, come definito nelle Terms and Conditions del titolo. Il titolo, collocato presso investitori istituzionali, verrà richiamato alla pari in data 14 settembre 2025 e verranno riconosciuti gli interessi maturati fino a tale data.
La Banca ha ottenuto il permesso
da parte dell’Autorità Competente al richiamo del titolo in conformità con la normativa bancaria vigente.
A seguito del richiamo, il titolo verrà cancellato e delistato dalla Borsa del Lussemburgo
.