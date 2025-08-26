Banco BPM rimborsa in anticipo bond Tier2 da 500 milioni di euro

Banco BPM

(Teleborsa) -ha deciso di esercitare il diritto di rimborso del titoloemesso il 14 settembre 2020 con(settembre 2030) e rimborsabile anticipatamente a settembre 2025, come definito nelle Terms and Conditions del titolo. Il titolo, collocato presso investitori istituzionali, verrà richiamato alla pari in data 14 settembre 2025 e verranno riconosciuti gli interessi maturati fino a tale data.La Banca ha ottenuto ilda parte dell’Autorità Competente al richiamo del titolo in conformità con la normativa bancaria vigente.A seguito del richiamo, il titolo verrà cancellato e delistato dalla