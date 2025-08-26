Milano 13:02
Banco BPM rimborsa in anticipo bond Tier2 da 500 milioni di euro

(Teleborsa) - Banco BPM ha deciso di esercitare il diritto di rimborso del titolo Tier 2 emesso il 14 settembre 2020 con scadenza dieci anni (settembre 2030) e rimborsabile anticipatamente a settembre 2025, come definito nelle Terms and Conditions del titolo. Il titolo, collocato presso investitori istituzionali, verrà richiamato alla pari in data 14 settembre 2025 e verranno riconosciuti gli interessi maturati fino a tale data.

La Banca ha ottenuto il permesso da parte dell’Autorità Competente al richiamo del titolo in conformità con la normativa bancaria vigente.

A seguito del richiamo, il titolo verrà cancellato e delistato dalla Borsa del Lussemburgo.
