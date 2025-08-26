BMO, utile terzo trimestre in crescita del 25%. Bene USA e investment banking

Bank of Montreal

(Teleborsa) -(BMO) ha chiuso il(terminato il 31 luglio 2025) con undi 2.330 milioni di dollari (3,14 dollari per azione), in aumento rispetto ai 1.865 milioni di dollari (2,48 dollari per azione) dell'anno precedente. L'utile netto rettificato è stato di 2.399 milioni di dollari e l'utile per azione rettificato è stato di 3,23 dollari, in aumento rispetto ai 1.981 milioni di dollari e ai 2,64 dollari dell'anno precedente."BMO ha registrato undegli utili, con una solida performance dei ricavi e una buona gestione delle spese - ha dichiarato il- L'esecuzione disciplinata di ciascuna delle nostre strategie di ristrutturazione del ROE sta generando risultati tangibili attraverso una leva operativa costantemente positiva, il miglioramento delle performance creditizie e il rafforzamento della redditività, soprattutto nelle nostre attività negli Stati Uniti".per promuovere una crescita sostenibile in tutte le nostre attività, inclusa la recente acquisizione di Burgundy Asset Management, aggiungendo talenti e sviluppando competenze digitali e di intelligenza artificiale per offrire un'esperienza cliente differenziata", ha aggiunto.BMO ha registrato un'ottima performance negli, con un utile netto di 709 milioni di dollari, in aumento di 239 milioni di dollari, pari al 51%, rispetto all'anno precedente. Bene anche la divisione, con un utile netto di 438 milioni di dollari, in aumento di 49 milioni di dollari, pari al 13%, rispetto all'anno precedente; i risultati riflettono maggiori ricavi sia in Global Markets che nell'Investment and Corporate Banking, maggiori spese e minori accantonamenti per perdite su crediti.BMO ha annunciato unper il quarto trimestre 2025 di 1,63 dollari per azione ordinaria, invariato rispetto al trimestre precedente e in aumento di 0,08 dollari, pari al 5%, rispetto all'anno precedente. Il dividendo trimestrale di 1,63 dollari per azione ordinaria equivale a un dividendo annuo di 6,52 dollari per azione ordinaria.