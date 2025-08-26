Milano 25-ago
0 0,00%
Nasdaq 25-ago
23.426 -0,31%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 25-ago
24.273 0,00%

Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dell'1,04% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 42.362,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dell'1,04% alle 04:50
Tokyo scambia con un ribasso dell'1,04% alle 04:50 e passa di mano a 42.362,42 punti.
Condividi
```