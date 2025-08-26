Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:43
23.479 +0,23%
Dow Jones 20:43
45.315 +0,07%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,10% alle 16:00

Il FTSE MIB continua gli scambi a 42.753,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,10% alle 16:00
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dell'1,10% alle 16:00 e si muove in territorio negativo a 42.753,56 punti.
Condividi
```