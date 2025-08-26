Milano 13:54
42.746 -1,11%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:54
9.277 -0,48%
Francoforte 13:54
24.156 -0,48%

Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,13% alle 10:30

Il FTSE MIB si muove a 42.739,47 punti

Milano, in perdita dell'1,13% alle 10:30, tratta in ribasso a 42.739,47 punti.
