Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,06%

Nikkey a 42.354,53 punti

In breve, Finanza
Indice Nikkey -1,06% a quota 42.354,53 all'apertura pomeridiana.
