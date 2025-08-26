Milano 13:02
42.771 -1,06%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:02
9.274 -0,51%
Francoforte 13:00
24.196 -0,32%

DiaSorin vola in Borsa dopo promozione a Overweight da Morgan Stanley

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Seduta da protagonista a Piazza Affari per DiaSorin, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, dopo che gli analisti di Morgan Stanley hanno migliorato la raccomandazione a "Overweight", con un target price di 101 euro per azione, dopo la sotto-performance da inizio anno rispetto ai principali concorrenti europei.

"Riteniamo che il calo della valutazione di DiaSorin rappresenti una rara opportunità per possedere un asset centrale della diagnostica europea, con driver di crescita attraenti e sostenibili nel medio termine", hanno scritto nella nota.

Spicca il volo DiaSorin, che si attesta a 90,36 euro, con un aumento del 4,61%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 91,21 e successiva a quota 93,53. Supporto a 88,89.


