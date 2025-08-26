DiaSorin vola in Borsa dopo promozione a Overweight da Morgan Stanley

DiaSorin

(Teleborsa) - Seduta da protagonista a Piazza Affari per, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, dopo che gli analisti dihanno migliorato laa "", con undiper azione, dopo la sotto-performance da inizio anno rispetto ai principali concorrenti europei."Riteniamo che il calo della valutazione di DiaSorin rappresenti unadella diagnostica europea, con driver di crescita attraenti e sostenibili nel medio termine", hanno scritto nella nota.Spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 91,21 e successiva a quota 93,53. Supporto a 88,89.