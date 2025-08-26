Milano 25-ago
43.228 0,00%
Nasdaq 25-ago
23.426 -0,31%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 25-ago
24.273 0,00%

Eventi e scadenze del 26 agosto 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza
(Teleborsa) -

Martedì 26/08/2025


Appuntamenti:
Rimini Meeting 2025 - "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi" - Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Salvini e Locatelli (da venerdì 22/08/2025 a mercoledì 27/08/2025)
Reserve Bank of Australia - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i


