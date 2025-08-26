Fed, Cook sceglie noto avvocato per causa contro tentativo Trump di licenziarla

(Teleborsa) - L'avvocato di Lisa Cook
, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, ha annunciato che intenterà una causa
per contestare il tentativo
del presidente statunitense Donald Trump di licenziarla.
"Il presidente Trump non ha l'autorità
di rimuovere" Lisa Cook e il suo tentativo di licenziarla "è privo di qualsiasi fondamento fattuale o legale
", ha detto Abbe Lowell, un noto avvocato statunitense che quest'anno ha lanciato un nuovo studio legale per rappresentare i funzionari presi di mira dal presidente Trump.
L'annuncio è arrivato poche ore dopo che Trump ha pubblicato sui social media una lettera indirizzata a Cook, informandola di avere "motivi" sufficienti per licenziarla
perché nel 2021 Cook ha indicato nei documenti relativi a mutui ipotecari su proprietà in Michigan e Georgia che entrambe erano la sua residenza principale.
Cook ha negato ogni illecito e non è stata incriminata
. La vicenda è nata dalle accuse di Bill Pulte, direttore della Federal Housing Finance Agency e un fedele alleato di Trump, che ha raccomandato al Dipartimento di Giustizia di aprire un'indagine su di lei.
Cook, prima donna afroamericana e prima donna di colore a far parte del Board of Governors della Federal Reserve, ha assunto l'incarico nel maggio 2022 per ricoprire un mandato non ancora scaduto che sarebbe terminato a gennaio 2024. È stata riconfermata sotto la presidenza di Joe Biden per un mandato completo che scadrà a gennaio 2038
.