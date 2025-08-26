FED, Trump annuncia il licenziamento di Lisa Cook

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
ha annunciato il licenziamento
il membro della Federal Reserve, Lisa Cook
. Sul suo social network Truth, Trump ha pubblicato la lettera di licenziamento indirizzata a Cook in cui si citano le accuse sollevate dal direttore della Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, secondo le quali il membro della FED avrebbe fornito false dichiarazioni
nelle domande di mutuo per la casa.
Cook ha risposto attraverso i suoi legali
, dichiarando che Trump che "non ha alcuna autorità" per rimuoverla dall'incarico a cui era stata nominata dall'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel 2022. "Continuerò a svolgere i miei doveri per aiutare l'economia americana", ha aggiunto. Il suo avvocato Abbe Lowell
ha affermato che la decisione di Trump "è viziata e le sue richieste sono prive di qualsiasi procedura, fondamento o autorità legale adeguata. Adotteremo tutte le misure necessarie per impedire il suo tentativo di azione illegale".
Continua quindi l'attacco di Trump alla FED, finita da settimana nel mirino con il suo presidente Jerome Powell
. Il presidente Usa ha soprannominato Powell "Too late" perché colpevole, secondo Trump, di non aver ancora abbassato i tassi di interesse di riferimento nonostante le pressioni inflazionistiche
. Nelle ultime settimane il bersaglio si era spostato su Cook dopo la segnalazione penale
datata 15 agosto presentata dal suo alleato Pulte al procuratore generale degli Stati Uniti. Denuncia, che secondo Trump, forniva "motivi sufficienti" per ritenere che Cook potesse aver rilasciato "dichiarazioni false" su uno o più contratti ipotecari.
La Cnn ha fatto notare che è la prima volta nella storia della Federal Reserve che un presidente americano licenzia un governatore. Immediate le reazioni politiche
all'annuncio. Per la senatrice democratica Elizabeth Warren, si tratta di una "presa di potere autoritaria che viola palesemente la legislazione sulla Federal Reserve" e in un comunicato ha chiesto che la decisione "sia annullata da un tribunale". Secondo il senatore republicano Rick Scott
, invece, il presidente americano "sta facendo la cosa giusta per chiedere conto alle persone, proteggere le famiglie americane e ripristinare la fiducia nella Fed".