FED, Trump annuncia il licenziamento di Lisa Cook

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Unitiha annunciato ilil membro della Federal Reserve,. Sul suo social network Truth, Trump ha pubblicato la lettera di licenziamento indirizzata a Cook in cui si citano le accuse sollevate dal direttore della Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, secondo le quali il membro della FED avrebbe fornitonelle domande di mutuo per la casa.Cook ha risposto attraverso i suoi, dichiarando che Trump che "non ha alcuna autorità" per rimuoverla dall'incarico a cui era stata nominata dall'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel 2022. "Continuerò a svolgere i miei doveri per aiutare l'economia americana", ha aggiunto. Il suo avvocatoha affermato che la decisione di Trump "è viziata e le sue richieste sono prive di qualsiasi procedura, fondamento o autorità legale adeguata. Adotteremo tutte le misure necessarie per impedire il suo tentativo di azione illegale".Continua quindi l'attacco di Trump alla FED, finita da settimana nel mirino con il suo presidente. Il presidente Usa ha soprannominato Powell "Too late" perché colpevole, secondo Trump, di non aver ancora abbassato i tassi di interesse di riferimento nonostante le. Nelle ultime settimane il bersaglio si era spostato su Cook dopo ladatata 15 agosto presentata dal suo alleato Pulte al procuratore generale degli Stati Uniti. Denuncia, che secondo Trump, forniva "motivi sufficienti" per ritenere che Cook potesse aver rilasciato "dichiarazioni false" su uno o più contratti ipotecari.La Cnn ha fatto notare che è la prima volta nella storia della Federal Reserve che un presidente americano licenzia un governatore. Immediate leall'annuncio. Per la senatrice democratica Elizabeth Warren, si tratta di una "presa di potere autoritaria che viola palesemente la legislazione sulla Federal Reserve" e in un comunicato ha chiesto che la decisione "sia annullata da un tribunale". Secondo il senatore republicano, invece, il presidente americano "sta facendo la cosa giusta per chiedere conto alle persone, proteggere le famiglie americane e ripristinare la fiducia nella Fed".