Francoforte: rosso per Deutsche Bank

prima banca tedesca come assets

Deutsche Bank

DAX

banca d'affari tedesca

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento dell'1,90%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,53 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,94. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,12.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)