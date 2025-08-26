Milano 13:58
Francoforte: rosso per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la prima banca tedesca come assets, che mostra un decremento dell'1,90%.

Il movimento di Deutsche Bank, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico della banca d'affari tedesca è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,53 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,94. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
