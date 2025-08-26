Germania, Ifo: ad agosto peggiorano le aspettative sulle esportazioni delle aziende tedesche

(Teleborsa) - Le aspettative sulle esportazioni dell'Istituto IFO in Germania
sono peggiorate ad agosto, scendendo a -3,6 punti, rispetto ai -0,3 punti di luglio. "La disillusione si sta diffondendo nelle esportazioni", ha dichiarato Klaus Wohlrabe
, responsabile delle indagini dell'IFO. "Sebbene un'aliquota tariffaria del 15% dagli Stati Uniti sia inferiore a quanto temuto, indebolirà comunque lo slancio delle esportazioni".
Secondo le rilevazioni dell'Istituto i produttori di alimenti
e bevande
hanno subito un duro colpo, con le prospettive di esportazione che si sono notevolmente aggravate. Anche le aziende di produzione e lavorazione dei metalli
prevedono un calo delle vendite internazionali. L'ingegneria meccanica
registra scarsi movimenti. Lo stesso vale per i produttori di apparecchiature per l'elaborazione dati. Nell'industria chimica
, si registra un cauto ottimismo, con le aziende che prevedono un aumento delle esportazioni. Questo vale anche per l'industria del mobile e per i produttori di apparecchiature elettriche.