Londra: in calo Standard Chartered
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo bancario con sede a Londra, che passa di mano con un calo del 2,54%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Standard Chartered mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,06%, rispetto a +1,26% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di breve periodo di Standard Chartered mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,99 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 13,67. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14,31.

